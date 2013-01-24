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Viva Collection

الغلاية

HD9316/03
1 الجوائز
  • غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل
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    Viva Collection الغلاية

    HD9316/03
    1 الجوائز

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection الغلاية

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection الغلاية

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

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      استخدام أسهل

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        فضي معدني
        مواد الجزء الأساسي
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1.7 لتر
        طول سلك الطاقة
        0.75 متر
        التردد الاسمي
        50  هرتز
        قدرة الإدخال المصنّفة
        1800  واط
        فولتية مصنّفة
        220  فولت

      • المقاييس والوزن

        مقاييس المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        232 ‏x‏ 153‏ x‏ 248  سم
        مقاييس التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        18,0×18,0×26,2  سم
        وزن المنتج
        1.0  كلغ

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