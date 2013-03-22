غليان سريع وسهل

بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.