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  • تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    2000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8651/01

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

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    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مطاحن مصنوعة 100% من السيراميك لأداء يدوم طويلاً

    • 3 أنواع من المشروبات
    • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
    • أسود
    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.

    استمتع بـ 3 أنواع من القهوة في متناول يديك

    استمتع بـ 3 أنواع من القهوة في متناول يديك

    استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. سواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أم القهوة أم وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

    اضبط مدة التحضير وإعدادات المطحنة الخمسة

    اضبط مدة التحضير وإعدادات المطحنة الخمسة

    اضبط مدة التحضير وإعدادات المطحنة الخمسة

    ستحصل دومًا على مذاق القهوة القوي المناسب في كوبك، مهما كان نوع حبوب البن التي تستخدمها

    ستحصل دومًا على مذاق القهوة القوي المناسب في كوبك، مهما كان نوع حبوب البن التي تستخدمها

    إن Gusto Perfetto هي تقنية تعليم ذاتي تتعقّب باستمرار نوع حبوب البن التي تستخدمها لإعداد مشروباتك. وفي حال لاحظت أي تغيير في نوع البن الذي تستخدمه، فهي تقوم بضبط الكمية تلقائيًا في حجرة التخمير لتضمن النتيجة نفسها مع كل كوب وفي كل مرة

    قهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل نظام Thermoblock

    قهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل نظام Thermoblock

    يضمن نظام Thermoblock تحضير القهوة والكابتشينو الساخنَين لعائلتك بدرجة حرارة مثالية دائمًا. يكمن السر في هيكله المصنوع من الألومنيوم الخفيف الوزن والفولاذ المقاوم للصدأ، بحيث يبلغ بسرعة درجات الحرارة المثلى.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    تتّسع في أي مطبخ بفضل حجمها الصغير وإمكانية الوصول إليها من الجهة الأمامية

    تتّسع في أي مطبخ بفضل حجمها الصغير وإمكانية الوصول إليها من الجهة الأمامية

    لا يهم كم تبلغ مساحة مطبخك لأنّ هذه الآلة تتّسع في أصغر المساحات، وهي مناسبة تمامًا إذ يمكنك الوصول إلى حاويتَي المياه والمخلفات من الجهة الأمامية. إنها مصممة لتسهّل عليك متعة ارتشاف القهوة.

    ضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي وحفظه

    ضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي وحفظه

    احفظ حجم أي مشروب قهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية. ستتمكن دائمًا من تحضير الإسبريسو والقهوة وكل المشروبات الأخرى بالطريقة التي تفضلها، بضغطة زر واحدة.

    الاستمتاع بقهوة لذيذة بفضل الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيه

    الاستمتاع بقهوة لذيذة بفضل الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيه

    تقوم آلة الإسبريسو هذه بتنظيف دائرة القهوة تلقائيًا بالماء عند بدء تشغيل الآلة أو إيقاف تشغيلها، ما يضمن طعمًا طازجًا لكل فنجان قهوة. إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تطيل عمر آلة الإسبريسو لديك، فستقوم هذه الآلة بتنبيهك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. كما سترشدك حول ما يجب القيام به ومتى من خلال الرسائل التي تظهر على الشاشة.

    استمتع بتحضير كوبين في الوقت نفسه مع وظيفة الكوب المزدوج

    استمتع بقهوتك المفضلة وشاركها مع الآخرين بفضل وظيفة الكوب المزدوج

    المواصفات التقنية

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      لا
      حجم القهوة
      قابلة للتعديل
      إعدادات المطحنة
      5
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      لا
      ملفات تعريف المستخدمين
      المرحلة الأولى

    • الأصناف

      المشروبات
      • إسبرسو
      • إسبريسو لونجو
      • ماء ساخن
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      لا
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      لا

    • ميزات أخرى

      Gusto perfetto
      نعم
      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      زر التشغيل / إيقاف التشغيل الرئيسي
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      230  V
      طول سلك الطاقة
      <100  cm
      التردد
      50  Hz
      سعة وعاء المخلفات
      8,0  servings
      خزان مياه ذو سعة
      1  l
      سعة حبوب القهوة
      180  g
      وزن المنتج
      7  kg
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      ارتفاع الكوب الأقصى
      95  mm
      توافق الفلتر
      Brita Intenza
      اللون والمظهر الخارجي
      أسود
      أبعاد المنتج
      295 x 325 x 420  mm

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • المواصفات العامة

      ذوبان الحليب
      جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      واجهة المستخدم
      أزرار LED

    Badge-D2C

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