قهوة لذيذة ببساطة
استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة لذيذة ببساطة
استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات
قهوة لذيذة ببساطة
استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة لذيذة ببساطة
استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
تتميّز آلة تحضير القهوة بسعة 0,9 لترات، مما يسمح لك بتحضير ما يصل إلى 4 أكولب كبيرة أو ما يصل إلى 7 أكواب أصغر.
يضمن الإبريق الحراري المؤلّف من طبقتَين الحفاظ على درجة حرارة القهوة ونكهتها.
املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
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