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  • قهوة لذيذة ببساطة قهوة لذيذة ببساطة قهوة لذيذة ببساطة

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7478/20

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

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    قهوة لذيذة ببساطة

    إبريق حراري مقاوم للكسر ومن الفولاذ المقاوم للصدأ

    • مع إبريق حراري
    • اللون الأسود المعدني
    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

    إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

    إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

    بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

    حجم صغير لتوفير المساحة في مطبخك

    حجم صغير لتوفير المساحة في مطبخك

    تتميّز آلة تحضير القهوة بسعة 0,9 لترات، مما يسمح لك بتحضير ما يصل إلى 4 أكولب كبيرة أو ما يصل إلى 7 أكواب أصغر.

    إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ للحفاظ على درجة الحرارة لمدة طويلة

    إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ للحفاظ على درجة الحرارة لمدة طويلة

    يضمن الإبريق الحراري المؤلّف من طبقتَين الحفاظ على درجة حرارة القهوة ونكهتها.

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      إبريق حراري غير قابل للكسر

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      الفولتية
      220 - 240  V
      التردد
      50 - 60  Hz
      خزان مياه ذو سعة
      1  l
      أجهزة غلي المياه
      0
      وقت التخمير للإبريق
      10  minute(s)

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.42  kg
      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      240 x‏ 210 x‏ 330  mm
      الوزن مع التغليف
      1.94  kg

    • المواصفات العامة

      ملائمة ل
      حبوب القهوة المطحونة
      سهولة التنظيف والصيانة
      • حامل الفلتر القابل للإزالة
      • قطع قابلة للغسل في الجلاية
      سهولة الاستخدام وراحة تامة
      • مؤشر مستوى الماء
      • منع التقطير
      مشروبات القهوة
      قهوة مع فلتر للتقطير

    • اللمسات النهائية

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك
      مادة خزان المياه
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1000  W

    Badge-D2C

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