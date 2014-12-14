خبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا

استمتع بخبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا، بفضل آلة التحميص الصغيرة الحجم هذه. فهي مزوّدة بأداة تسخين أكبر لعملية تحميص أكثر تساويًا وميزة إذابة الجليد عن الخبز المثلجّ وتحميصه مباشرة والتحكم بمستوى التحمير ليتناسب مع التفضيلات الشخصية.