استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

آلة تحميص من Philips بتشغيل مستقل ثنائي الشرائح، وفتحات باتساعات مختلفة لتحميص حتى أربع شرائح رفيعة أو سميكة ذهبية اللون بالتساوي في كل الأجزاء. وتتميز هذه الآلة بزر للإلغاء وإزالة الجليد وإعادة التسخين، بالإضافة إلى تحكم في مختلف أنواع التحميص وصينية تجميع الفُتات القابلة للفك.