تلذذ بطعم الخبر المحمّص

تم تزويد آلة تحميص الخبز HD2630/20 من Philips بفتحات عميقة وميزة التمركز في الوسط لضمان شرائح من الخبز المحمص ذهبية اللون بالتساوي في جميع أجزائها، سواء كانت سميكة أو رفيعة. وتتميز الآلة برف مضمّن لتسخين الكعك، وصينية منزلقة لتجميع الفُتات، وزر لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة.