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  • تنزلق بسهولة أكبر بثلاث مرات على الملابس* تنزلق بسهولة أكبر بثلاث مرات على الملابس* تنزلق بسهولة أكبر بثلاث مرات على الملابس*

    Classic مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة

    HD1174/86

    تنزلق بسهولة أكبر بثلاث مرات على الملابس*

    تأتي هذه المكواة الأسطورية بدون بخار Classic من Philips مزوّدة بقاعدة مانعة للالتصاق، لتوفير أداء انزلاق جيّد على كل أنواع الأقمشة. وتحوّل هذه المكواة ذات الجودة العالية الكيّ إلى عملية سريعة وسهلة، بفضل كعبها الثابت جدًا والذي تمت إعادة تصميمه ومقبضها المريح ورأسها الرفيع

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Classic مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة

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    تنزلق بسهولة أكبر بثلاث مرات على الملابس*

    لكيّ أسرع

    • 1200 واط
    • قاعدة مكواة غير لاصقة
    • سلك بطول 1,7 م
    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    يسمح المفتاح الكبير للتحكم بدرجات الحرارة بضبط درجة الحرارة المناسبة للكيّ لكل نوع من الأقمشة بسهولة، لتتمكني من تحقيق النتائج التي ترغبين بها بأمان.

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى جهوزية المكواة

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى جهوزية المكواة

    يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

    مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

    مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

    يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.

    مكواة خفيفة الوزن لعملية كيٍّ لا تتطلب جهدًا

    مكواة خفيفة الوزن لعملية كيٍّ لا تتطلب جهدًا

    مزيج المكواة الخفيفة الوزن والطلاء غير اللاصق يجعل عملية الكيّ سهلة جدًا لإزلة التجاعيد بسرعة.

    نظام CordFix للفّ السلك لتخزين السلك بسهولة

    نظام CordFix للفّ السلك لتخزين السلك بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول كعب المكواة أسفل علامة CordFix لتسهيل تخزين الجهاز.

    قاعدة مكواة غير لاصقة لانزلاق سهل وسريع على كل الأقمشة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    كعب مكواة ثابت جدًا لثبات محسّن

    تتميّز هذه المكواة بكعب عريض جدًا مصمم خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية.

    تصميم تم اختباره لضمان الاستمرارية القصوى

    تم اختبار هذا التصميم في ظل مقاييس ومعايير جودة صارمة لضمان أداء يدوم طويلاً

    سلك يدوم طويلًا لفترة استخدام طويلة

    يضمن السلك الذي يدوم طويلًا وذو الجودة العالية أداء يستمر لفترة طويلة

    المواصفات التقنية

    • سهل الاستخدام

      اسم قاعدة المكواة
      غير لاصقة
      طول سلك الطاقة
      1.7  m

    • الضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1200  W

    • الفعالية الصديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل للتدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الحجم والوزن

      وزن المكواة
      0.65  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      11,5x12,5x26  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      0.77  kg

    Badge-D2C

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