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  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

تم إيقافه

Azur Eliteمكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

GC5037/86

1 جائزة

المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها*

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ضمان عدم التسبب بحروق، مع نظام تحرير البخار الذكي

المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

  • 3000 واط

  • بخار مستمر يبلغ 70 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يبلغ 260 غ

  • قاعدة مكواة SteamGlide Advanced

تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.

أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

يمكنك الاختيار من بين أوضاع بخار متعددة: يقدّم وضع DynamiQ كمية البخار المثالية تلقائيًا عند الحاجة، ويقضي وضع Max على أصعب التجاعيد كليًا عبر بخار مستمر وقوي، أما وضع IONIC فيوفّر دفعات بخار قوية لعملية كيّ صحية أكثر، ويمكنك إيقاف تشغيل البخار من خلال وضع OFF

وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

بفضل مستشعر DynamiQ، وهو مستشعر الحركة الأكثر تطورًا المستخدَم في المكاوي البخارية، يمكن معرفة كيف تتحرّك المكواة بالضبط وعندما لا تكون قيد الاستخدام. يحرّر وضع البخار DynamiQ كمية مثالية من البخار تلقائيًا عند الحاجة إليها أثناء الكيّ للحصول على نتائج أسرع. يبدأ تحرير البخار تلقائيًا عندما تتحرّك المكواة ويتوقّف عند عدم تحريكها لتجربة كيّ ملائمة ومريحة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66
إخلاء المسؤولية

  1. على كل الأقمشة القابلة للكيّ

  2. مقارنة بـ GC4910