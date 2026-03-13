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Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP
تم إيقافه
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GC5037/86
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EU Declaration of conformity Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology GC5037/86 - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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