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Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

تم إيقافه

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Azur Eliteمكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

GC5037/86

Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of conformity Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology GC5037/86 - English (US)

  • PDF ملف, 954.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology

  • PDF ملف, 375.6 kB
  • 13 March 2026

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