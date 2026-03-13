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Azur Advanced مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP
تم إيقافه
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GC4936/06
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EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4936/06 - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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