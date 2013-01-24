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Azur

مكواة بالبخار

GC4902/26
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4902/26

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

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      مع أفضل قاعدة مكواة مقاومة للخدوش نقدّمها

      • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 200 غ
      • قاعدة مكواة SteamGlide Elite
      تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

      2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

      SteamGlide Elite: أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      تشكّل SteamGlide Elite الحصرية قاعدة المكواة الأفضل التي نقدّمها، لانزلاق مثالي ومقاومة قصوى للخدوش.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        50  غ/د
        الطاقة
        2800  واط
        ضغط
        50 غ/الدقيقة
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        220  غ
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        240  فولت
        رذاذ مياه
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        4  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Elite
        سعة خزان الماء
        300  مل
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        منع التقطير
        نعم
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        تحديد مستويات البخار من المقبض
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5  نجوم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        ضوء المؤشر
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        13,7 x‏ 16,7 x‏ 33,2  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        12,88 x‏ 15,33 x‏ 31,95  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1,908  كلغ
        وزن المكواة
        1,669  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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