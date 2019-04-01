GC4902/26
نتائج مثالية في كل مرة
أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً
يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.
تشكّل SteamGlide Elite الحصرية قاعدة المكواة الأفضل التي نقدّمها، لانزلاق مثالي ومقاومة قصوى للخدوش.
سهولة الاستخدام
ضمان
RapidAir Combi
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
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