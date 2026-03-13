تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
الكي
جميع السلاسل
قدر بخاري للملابس
تم إيقافه
الدعم
GC442/86
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
EU Declaration of conformity Philips Garment Steamer GC442/86 - English (US)
Important Information Manual Philips Handheld garment steamer
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك