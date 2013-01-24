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قدر بخاري للملابس محمول باليد

GC440/46
1 الجوائز
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك الجهاز الأساسي الجديد لثيابك الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
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    قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC440/46
    1 الجوائز

    الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    قدر بخاري للملابس محمول باليد

    الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    قدر بخاري للملابس محمول باليد

    الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

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      الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

      مثالي للمسات أخيرة سريعة وللثياب الدقيقة

      • 1500 واط، بخار يصل إلى 28 غ/الدقيقة
      • تقنية PureSteam
      • خزان مياه حجم XL
      • وظيفة 2 في 1
      تقنية PureSteam لبخار قوي ومتّسق مع مرور الوقت

      تقنية PureSteam لبخار قوي ومتّسق مع مرور الوقت

      تمنع تقنية PureSteam المبتكرة تراكم الترسبات الكلسية حول محرّك القدر البخاري. وهي توفّر بخارًا قويًا ومتّسقًا لسنوات متعددة.

      وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

      وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

      تسمح الوظيفة 2 في 1 بالكيّ بواسطة البخار أفقيًا وعموديًا على حد سواء. عند استخدام ميزة البخار الأفقي على سطح مستوٍ، يمكنك تحقيق نتائج أفضل، وبخاصةٍ في المناطق الصعبة مثل الياقات والأكمام.

      ميزة تحرير الكلس السريعة

      ميزة تحرير الكلس السريعة

      بفضل ميزة تحرير الكلس السريعة، يمكن استخدام الجهاز لمدة أطول مع الحفاظ على أداء البخار نفسه.

      خزان مياه كبير لبخار يدوم لفترة أطول

      خزان مياه كبير لبخار يدوم لفترة أطول

      يسمح خزان المياه سعة 200 مل بكيّ ما يصل إلى 3 قطع من الملابس بواسطة البخار دفعة واحدة، ما يكفي لوضع اللمسات الأخيرة قبل مغادرة المنزل!

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      بفضل المضخة الكهربائية، لست بحاجة إلى ضخ البخار يدويًا. ما عليك سوى الضغط على مولّد البخار لتوليد البخار بشكل مستمر.

      لوح SmartFlow مسخّن لتفادي البقع الرطبة

      لوح SmartFlow مسخّن لتفادي البقع الرطبة

      يمنع لوح SmartFlow المسخّن التكثيف وظهور البقع الرطبة على ملابسك وهو آمن 100% على كل ملابسك حتى الملابس الدقيقة.

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      اسناد آمن على القاعدة

      اسناد آمن على القاعدة

      يمكنك اسناد القدر البخاري للملابس بمجرد وضعه على القاعدة. وهي وضعية اسناد سهلة جدًا وآمنة.

      بخار قوي لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%

      بخار قوي لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم، كما يقضي على 99,9& من البكتيريا. *

      بخار أقوى بفعالية تصل إلى 30 غ/الدقيقة لنتائج أسرع

      بخار أقوى بفعالية تصل إلى 30 غ/الدقيقة لنتائج أسرع

      تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل في الملابس بطريقة أعمق، ما يمكّنك من إزالة التجاعيد بسرعة.

      جاهز في 60 ثانية

      جاهز في 60 ثانية

      جاهز للكيّ بالبخار على الفور. ما عليك سوى توصيل الجهاز بالطاقة، والانتظار لأقل من دقيقة واحدة... ثم الانطلاق بعملية الكيّ بواسطة البخار!

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • تصميم

        اللون
        زهري
        فرشاة
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2 m
        تقنية PureSteam
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الضوء
        سعة خزان الماء
        200 ml

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الطاقة
        1500 W
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        240 V
        جاهز للاستخدام
        1 min
        بخار مستمر
        ما يصل إلى 28 غ/د
        بخار عند الطلب
        نعم
        وظيفة 2 في 1
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حاوية كلس مضمنة

      • الحجم والوزن

        الوزن الإجمالي مع العلبة
        0,9 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        30 ‏x‏ 17‏ x‏ 13 cm
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        32 ‏x‏ 22‏ x‏ 17 cm

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