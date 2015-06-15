2 في 1: وظيفة دفق بخار عمودي وأفقي

تسمح لك وظيفة دفق البخار العمودي والأفقي 2 في 1 بالحصول على نتائج أفضل باستخدام القدر البخاري للملابس. بات بإمكانك كيّ ملابسك عموديًا من دون استخدام لوح كيّ أو منحها مظهرًا مالسًا بالكامل من خلال الكيّ بالبخار أفقيًا على أي سطح مستوٍ من حولك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز Steam&Go‏ 2 في 1 بتصميم داخلي فريد، فيولّد بالتالي دفق بخار مستمرًا وقويًا حتى في الوضعية الأفقية. بات بإمكانك الآن كيّ أقمشة الأثاث وأغطية السرير الطرية بالبخار.