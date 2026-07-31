ضمان لمدة عامين
جديد
GC213/16
نتائج مماثلة لأداة الكي، من غير عناء
توفر مكواة/جهاز البخار الهجين OneTurn من Philips أداءً قويًا ودقيقًا مع راحة قصوى - بدون لوح كي، بدون انتظار، بدون تسرب¹. استمتع بنتائج واضحة كالكي بسرعة مضاعفة، في حل واحد أنيق وسهل الاستخدام.²
راحة قصوى: بدون إعداد، بدون عناء
نتائج مماثلة لأداة الكي، بدون الحجم الكبير
دورة واحدة، وظيفتان، حرية غير محدودة
رأس دوّار يمنحك الكيّ الدقيق أو السريع، يناسب القماش الذي تختاره
تصميم أنيق ومدمج: يناسب أي منزل بشكل جميل
قوية بما يكفي لجلسات الكي الكاملة ومع ذلك جاهزة في ثوانٍ للمسة نهائية في اللحظة الأخيرة، تجعل OneTurn المدمجة من Philips العناية بالملابس سهلة. بدون إعداد، بدون انتظار - فقط نتائج واضحة خالية من التجاعيد متى احتجتها. مـصممة للسرعة والمرونة، تأتي مع StyleMat العملية - سجادة كي خفيفة الوزن وقابلة للطي يمكن استخدامها عموديًا وأفقيًا. يساعد تصميمها متعدد الطبقات على إدارة الحرارة والرطوبة أثناء الاستخدام، مما يخلق سطح كي عمليًا سواء اخترت البخار أو الكي.⁶
اختبر قوة الكي الكاملة بدون حجم المكواة البخارية التقليدية. توفر تقنيتنا المبتكرة بخارًا قويًا ومتسقًا مع ضمان عدم التسرب¹ للحصول على نتائج واضحة كالكي على أي قماش - من الحرير الرقيق إلى القطن المنظم.
كي دقيق وبخار لطيف في جهاز خفيف الوزن. انتقل بسلاسة بين الكي الأفقي للقطع المنظمة والكي بالبخار العمودي للملابس الرقيقة بلفة بسيطة. يضمن خرج البخار المستمر (45 جم/دقيقة) بأي زاوية نتائج مثالية.
¹ للاستخدام المنزلي المعتاد. الصيانة الدورية ضرورية للحصول على أفضل أداء، كما يلزم شطف الجهاز بشكل دوري
² بالمقارنة مع مكاوي Philips البخارية بمتوسط وزن 2 كجم ووقت تسخين يبلغ حوالي دقيقتين تقريبًا
³ يُوصى باستخدام وظيفة الشطف بعد كل شهر من الاستخدام للحفاظ على أداء البخار الجيد. إذا كنت تعيش في منطقة بها ماء عسر، استخدم الوظيفة بشكل أكثر تكرارًا
⁴ بناءً على معدل البخار، بالمقارنة مع مكواة Philips البخارية (DST6120) في الوضع الافتراضي
⁵ 1800 واط عند 240 فولت
⁶ استخدم Style Mat فقط على سطح مستوٍ ومقاوم للحرارة والبخار. قد يتسبب البخار في تلف أو تغيير لون بعض أنواع الأسطح أو الأثاث