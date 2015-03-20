GC1018/40
سريعة، من البداية حتى النهاية
تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
قوة تصل إلى 1900 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
يتم توزيع البخار بشكل متساوٍ عبر قاعدة المكواة، وذلك بفضل تصميمها الدقيق. فبهذه الطريقة، ستحتاج إلى تمريرات أقل لترطيب الأقمشة بشكل متساوٍ وبالتالي إلى وقت أقل لإنهاء عملية الكي.
التحكم بالترسبات الكلسية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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