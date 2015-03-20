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  • سريعة، من البداية حتى النهاية سريعة، من البداية حتى النهاية سريعة، من البداية حتى النهاية

    EasySpeed مكواة بالبخار

    GC1018/40

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasySpeed مكواة بالبخار

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    سريعة، من البداية حتى النهاية

    ثلاث طرق لكيّ أسرع

    • قوة بخار تبلغ 25 غ/دقيقة
    • قاعدة مكواة غير لاصقة
    • حماية من الكلس
    • 1900 واط
    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    قوة تصل إلى 1900 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع

    قوة تصل إلى 1900 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع

    قوة تصل إلى 1900 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

    ميزة توزيع البخار بشكل متساوٍ لعملية كي فعالة

    يتم توزيع البخار بشكل متساوٍ عبر قاعدة المكواة، وذلك بفضل تصميمها الدقيق. فبهذه الطريقة، ستحتاج إلى تمريرات أقل لترطيب الأقمشة بشكل متساوٍ وبالتالي إلى وقت أقل لإنهاء عملية الكي.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      200  ml
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      25  g/min
      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      الطاقة
      1900  W
      إخراج البخار
      نعم
      البخ
      نعم

    Badge-D2C

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