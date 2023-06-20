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  • هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام

    فلتر بديل أصلي فلتر ترطيب بتقنية NanoCloud

    FY3455/00

    هواء صحي، على الدوام

    تُعد نواة المرطّب مثالية لمعداتك، ما يضمن أداء عاليًا ثابتًا. وهو يتميز بتقنية NanoCloud، التي تولّد جزيئات صغيرة جدًا من بخار الماء النقي وترطّب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%.

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    فلتر بديل أصلي فلتر ترطيب بتقنية NanoCloud

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    هواء صحي، على الدوام

    • متوافق مع الجهاز 2 في 1 من السلسلة 3000
    • فلتر يدوم طويلاً حتى 6 أشهر
    • فلاتر أصلية من Philips
    ترطيب خالٍ من الضباب ومضاد للميكروبات

    ترطيب خالٍ من الضباب ومضاد للميكروبات

    تعمل تقنية الترطيب NanoCloud على الحد من انتشار البكتيريا بنسبة 99%*، الأمر الذي يسمح للمنزل بأكمله بشرب المياه بجزيئات صغيرة جدًا. لا يترك أي بقع بيضاء أو بقع مياه رطبة*، نظيف وصحي

    فلتر ترطيب أصلي من Philips

    فلتر ترطيب أصلي من Philips

    إن استبدال الملحق بفلتر الترطيب الأصلي من Philips يضمن الحصول على أداء عالٍ وفعال على الدوام من جهاز ترطيب الهواء. فهو مصمم خصيصًا للجهاز المحدد للحرص على أن يتلاءم بطريقة مثالية وللسماح للجهاز بالعمل بطريقة سلسة

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تخضع فلاتر الهواء التي نقدّمها لمجموعة من الاختبارات الإلزامية والصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتزويد جهاز ترطيب الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر الترطيب
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      فترة استهلاك
      حتى 6 أشهر

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      163 مم
      وزن المنتج
      0,18 كجم
      طول الحزمة
      188 مم
      عرض الحزمة
      225 مم
      ارتفاع الحزمة
      225 مم
      وزن الحزمة
      0,57 كجم
      طول المنتج
      213,4 مم
      عرض المنتج
      213,4 مم

    • استبدال

      لأجهزة ترطيب الهواء من Philips
      AC3737

    Badge-D2C

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