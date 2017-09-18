مصطلحات البحث

AR
EN
  • قوة شفط عالية قوة شفط عالية قوة شفط عالية

    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8294/61

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط عالية

    محرك بقوة 2000 واط لنتائج تنظيف رائعة

    • 2000 واط
    • فلتر Super Clean Air
    • 3 لترات
    محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

    محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

    محرك فعال بقوة 2000 واط لتوليد قوة شفط عالية والحصول على نتائج تنظيف رائعة.

    يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

    يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

    يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.

    كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

    كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

    كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.

    إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

    إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

    مع إمكانية وصول لـ 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

    ملحقات مرفقة لتكون دائمًا في متناول اليد

    ملحقات مرفقة لتكون دائمًا في متناول اليد

    تم تضمين الملحقات مثل أداة التشققات المفيدة في المكنسة الكهربائية، لتكون دائمًا في متناول اليد أثناء التنظيف.

    قوة شفط قابلة للضبط لكل مهمة تنظيف

    قوة شفط قابلة للضبط لكل مهمة تنظيف

    يمكنك اختيار مستوى الشفط المناسب لأي مهمة تنظيف ولكل سطح في منزلك.

    أنبوب مع أجزاء متداخلة لعملية تنظيف مريحة

    أنبوب مع أجزاء متداخلة لعملية تنظيف مريحة

    يتميّز الأنبوب المعدني مع جزأين متداخلَين بإمكانية ضبطه بسرعة على أي ارتفاع لعملية تنظيف مريحة.

    سعة كبيرة تبلغ 3 لترات لوقت استخدام أطول

    تسع حجرة الغبار الكبيرة ثلاث لترات كاملة قبل الحاجة إلى غسل الكيس.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      • فوهة متعددة الاستخدامات
      • فوهة متعددة الاستخدامات
      الملحقات المضمّنة
      • فرشاة 2 في 1
      • فرشاة 2 في 1
      • أداة للتشققات
      • أداة للتشققات
      مخزن الملحقات
      • على الهيكل
      • على الهيكل

    • التصميم

      اللون
      • أسود داكن
      • أسود داكن

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      403 ‏x‏ 263‏ x‏ 220  mm
      وزن المنتج
      4.3  kg

    • الاستدامة

      التغليف
      • > 90% من المواد المعاد تدويرها
      • > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      • 100% ورق معاد تدويره
      • 100% ورق معاد تدويره

    • الأداء

      طاقة الإدخال (IEC)
      1800  W
      مستوى قوة الصوت
      • 82  dB
      • 82  dB
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      23  kPa
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      2000  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      350  W

    • تصفية

      نوع كيس الغبار
      • كيس غبار يمكن إعادة استخدامه
      • كيس غبار يمكن إعادة استخدامه
      سعة كيس الغبار
      3  l
      فلتر لمخرج الهواء
      • فلتر Super Clean Air
      • فلتر Super Clean Air
      فلتر المحرك
      • فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة
      • فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      9  m
      وصلات الأنبوب
      • على شكل قمع
      • على شكل قمع
      مقبض الحمل
      • الجهة العلوية والأمامية
      • الجهة العلوية والأمامية
      التحكم بالطاقة
      • مفتاح دوار
      • مفتاح دوار
      نوع الأنبوب
      • أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      • أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      طول سلك الطاقة
      6  m
      نوع العجلات
      • بلاستيك
      • بلاستيك

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.