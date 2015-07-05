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  • صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8082/61

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips، لعملية تنظيف فعالة. إنها سهلة التخزين والحمل والاستخدام، بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. يمكنك الاستمتاع بحرية التنقل مع نتائج تنظيف رائعة في آن.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

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    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    مكنسة كهربائية صغيرة

    • قدرة 1200 واط
    • 3 ملحقات
    فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة لتنظيف دقيق

    فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة لتنظيف دقيق

    أداء رائع مهما اختلف نوع الأرضية. أصبح بإمكانك ضبط الفوهة بسهولة من خلال دوّاسة القدم، واستخدام الفراشي الواقية على الأرضية الصلبة والصحن الناعم لتنظيف السجاد. ومهما اختلف نوع الأرضية، يمكن دائمًا الاستفادة من التنظيف الدقيق والناعم.

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

    مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

    مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك.

    خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

    خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

    يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.

    كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

    كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

    كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.

    محرك بقدرة 1200 واط يولّد قوة شفط عالية

    محرك بقدرة 1200 واط يولّد قوة شفط عالية

    تم تزويد المكنسة الكهربائية هذه بمحرك بقدرة 1200 واط يولّد قوة شفط عالية من أجل الحصول على نتائج تنظيف جيدة.

    تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

    تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

    جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة

    جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • أداة ذات انحناء طويلة

    • تصميم

      اللون
      أزرق فاتح منعش

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      2.8  kg

    • الاستدامة

      التّعبئة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الأداء

      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      200  W

    • التنقية

      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر اسفنجي
      فلتر المحرك
      مرشح صغير

    • إمكانية الاستخدام

      دائرة العمل نصف القطرية
      7  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب بلاستيكي 2-P
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      بلاستيك

    Badge-D2C

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