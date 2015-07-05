صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips، لعملية تنظيف فعالة. إنها سهلة التخزين والحمل والاستخدام، بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. يمكنك الاستمتاع بحرية التنقل مع نتائج تنظيف رائعة في آن.