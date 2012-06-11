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MiniVac

مكنسة كهربائية محمولة باليد

FC6142
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  • مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف
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    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    FC6142
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      مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

      نظام للاستخدام الجاف والرطب وفوهة إيروديناميكية

      • بطارية قوة 4.8 فولت
      • تدفق هواء بتيارات إعصارية بدون كيس
      • أداة تنظيف الشقوق وفرشاة وممسحة مطاطية
      • رطب وجاف
      قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

      قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

      يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.

      انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

      انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

      يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.

      فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

      فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

      لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

      مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

      تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.

      فوهة قابلة للفك بحركة واحدة لتفريغ سهل

      فوهة قابلة للفك بحركة واحدة لتفريغ سهل

      يسهل إفراغ المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac بسرعة كما تتمتع بنظام تنظيف صحي. تتميز هذه المكنسة الكهربائية بفوهة قابلة للفك بخطوة واحدة، بحيث يمكنك إفراغها من دون لمس الأوساخ.

      بطاريات NiMH فعالة بقوة 3.6 فولت

      بطاريات NiMH فعالة بقوة 3.6 فولت

      إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMH) القوية والتي تدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية من Philips MiniVac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يخفض هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت وبالتالي يُقلّل من وقت التشغيل. لذا يضمن جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً مقابل أجهزة مزودة ببطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية والتي لا تملك تأثيرًا على الذاكرة.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        أزرق
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        508 x 335 x 490
        ميزات التصميم
        حجرة غبار شبه شفافة
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        530
        مستوى قوة الصوت
        76
        فولتية البطارية
        4.8
        وقت الشحن
        16-18
        وقت التشغيل
        9
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        2.9
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        56
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        6

      • الفوهات والملحقات

        الإكسسوارات المضمنة
        قاعدة الشحن

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        460 x 160 x‏ 160‏
        وزن المنتج
        1.4

      • التنقية

        نظام التصفية
        النّظام الجاف والمبلل
        سعة كيس الغبار
        0.5

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