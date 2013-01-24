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6000 series

مكواة بالبخار

DST6001/26
  • إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
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    6000 series مكواة بالبخار

    DST6001/26

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    6000 series مكواة بالبخار

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    6000 series مكواة بالبخار

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

      كيّ مع خزان مياه كبير

      • 2400 واط
      • بخار 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • خزان مياه حجم XL بسعة 550 مل
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      قاعدة مكواة من السيراميك للانزلاق بسهولة على الأقمشة

      قاعدة مكواة من السيراميك للانزلاق بسهولة على الأقمشة

      تتميّز قاعدة المكواة من السيراميك بمقاومة الخدوش وبانزلاق سهل في الوقت نفسه.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 500 مل إعادة تعبئة بوتيرة أقل

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 500 مل إعادة تعبئة بوتيرة أقل

      عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة بوتيرة أقل. يسمح خزان المياه حجم XL وبسعة 550 مل بالكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.

      تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة أصعب التجاعيد

      تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة أصعب التجاعيد

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        سيراميك
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        550  مل
        منع التقطير
        نعم
        وقت التسخين
        0,40  دقيقة
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.3  كلغ
        أبعاد المنتج
        29,7‏x‏14,6‏x‏12,2  سم
        أبعاد العلبة
        31,5‏x‏17‏x‏14  سم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        40  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        تعزيز البخار
        200  غ
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت

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