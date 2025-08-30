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DDL902EAFBW/00
تجربة تغطية شاملة
تخطَّ حدود الكاميرا الواحدة – استمتع برؤية أوضح، واكتشف المزيد. يأتي DDL902-MFVP-11HWS من Philips مزوّدًا بثلاث كاميرات، ما يتيح لك التحقق من الزوار والطرود والنشاط الداخلي في أي وقت من هاتفك. طوّر نظام المراقبة في منزلك وتحكّم في كل شيء!
تصميم ذكي ثلاثي الكاميرات
إلغاء القفل بالتعرف على أوردة راحة اليد
الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
دعم الشحن المغناطيسي
يضمن التصميم الذكي ثلاثي الكاميرات مستوى محسنًا من الأمان من كل زاوية. بفضل الكاميرتين الأماميتين، يراقب DDL902-MFVP-11HWS من Philips الزوار وعمليات التوصيل إلى عتبة المنزل بسهولة عند الاتصال بالشبكة والاقتران بالتطبيق*. توفر الكاميرا الخلفية الإضافية وأربعة مصابيح تعمل بالأشعة تحت الحمراء مراقبة متقدمة، ما يسمح بمراقبة المنزل عن بُعد عبر الهاتف الذكي.
ما عليك سوى الاقتراب من الباب وسيتم إجراء مسح لراحة يدك لفتحه. تستخدم ميزة التعرف على أوردة راحة اليد امتصاص الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء بواسطة الهيموجلوبين في الدم المتدفق لالتقاط صور دقيقة، ما يتيح إلغاء القفل الآمن من خلال مقارنة أوردة راحة اليد. بفضل ميزة التعرف المباشر، تكون العملية دقيقة وآمنة وتوفر أيضًا مزايا من دون لمس للتغلب على مشاكل مثل بصمات الأصابع غير الواضحة والأصابع الجافة. مناسب لجميع أفراد العائلة.
عند الاقتراب ضمن نطاق متر واحد* من قفل DDL902-MFVP-11HWS من Philips، فإنه يقوم بتنشيط مستشعر الرادار وتنبيه وحدة التعرف على الوجه. تحاكي الكاميرات المزدوجة الموجودة في المجموعة الأمامية تصوير العين البشرية، حيث تلتقط تلقائيًا ملامح الوجه ثلاثية الأبعاد. كذلك تحدد بفعالية الصور ومقاطع الفيديو والمكياج وغيرها، ما يجعل عملية التعرف على الوجه سهلة ويخلصك من عناء فتح الباب يدويًا.
الجوائز
التطبيق: يعمل جهاز DDL902-MFVP-11HWS مع تطبيق Home Access.
متر واحد: يتم تشغيل مستشعرات التعرف على الوجه وأوردة راحة اليد من مسافة تصل إلى متر واحد.
3 أمتار: يكتشف مستشعر الرادار الحركة ضمن نطاق 3 أمتار. يتم تعطيل تنبيه التجول المريب بشكل افتراضي ولكن يمكن تمكينه من التطبيق. يمكن للمستخدمين ضبط حساسية الاكتشاف (1 أو 2 أو 3 أمتار) والمدة (10 أو 20 أو 30 أو 60 ثانية) في التطبيق.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامه.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.