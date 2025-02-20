مراقبة المنزل عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

عندما يرن زائر جرس الباب، ستتلقى على الفور إشعارًا على تطبيق Home Access. ما عليك سوى الضغط على الرسالة للبدء بمحادثة صوتية ثنائية الاتجاهات والتحقق عن بُعد من عتبة منزلك. علاوة على ذلك، يلتقط منظار الباب بالفيديو تلقائيًا الصور أو يسجّل مقاطع الفيديو كلما تم الضغط على جرس الباب. حتى لو لم تتمكن من الاستجابة على الفور، يمكنك بسهولة مراجعة تفاصيل الزائر في السجلات.