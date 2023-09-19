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7000 series قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

الدعم

7000 seriesقفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL709NCAFCW/00

DDL709-FVP-7HWS

7000 series قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

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الدلائل والمستندات

الكتيّب التجاري المترجم - English (US)

  • PDF ملف, 156.9 kB
  • 19 September 2023

دليل المستخدم - English (US)

  • PDF ملف, 4.3 MB
  • 30 January 2024

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