ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DDL702SLAFCW/97
تتيح لك وحدة Wi-Fi مضمّنة الاتصال بشبكة Wi-Fi من دون بوابة. يمكنك التحقق من سجلات الوصول إلى القفل الذكي ومعلومات رمز PIN عبر تطبيق EasyKey من Philips في أي مكان. ويؤدي التزويد برمز PIN لمرة واحدة عن بُعد إلى توفير الوقت على زوّارك. وبالتالي، لا داعي لأن تقلق بشأن انتظارهم أمام الباب لوقت طويل حتى إذا لم تكن في المنزل.
باستخدام مستشعر لمس ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء على المقبض، يمكن فتح الباب بسهولة أكثر. وعندما تلمس اليَد مستشعر اللمس ويكتشف المستشعر بالأشعة تحت الحمراء ذلك، سيفتح القفل.
في وضع التحقق المزدوج، يمكنك فتح الباب بواسطة أي طريقتَين للتحقق (بصمة الإصبع ورمز PIN وبطاقة المفتاح)، ما يوفّر حماية مزدوجة للأمان المنزلي.