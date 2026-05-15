ابقَ على اطلاع على ما يدور على عتبة منزلك عندما تكون بعيدًا

يعمل قفل DDL611S-5HBS مع تطبيق Home Access، ما يتيح لك الاتصال بالشبكة عبر بوابة. يمكنك بسهولة الاطلاع على سجلات تشغيل القفل، وإشعارات جرس الباب، وسجلات الدخول على التطبيق في أي وقت. وسيتم إرسال تنبيهات في حال وجود أي خلل كإشعارات منبثقة، لإبقائك على اطلاع دائم بحالة بابك وتوفير راحة البال.