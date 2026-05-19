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  • مـصمم للهدوء. مصنوع للقوة. مـصمم للهدوء. مصنوع للقوة. مـصمم للهدوء. مصنوع للقوة.

    مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000 مراوح طاولة

    CX1040/01

    مـصمم للهدوء. مصنوع للقوة.

    استمتع بتبريد قوي وهادئ مع 3 سرعات ودوران سلس لراحة مخصصة. صُنعت مروحة الطاولة هذه بمواد عالية الجودة وتصميم أنيق وعصري، مما يوفر متانة دائمة وأداء أنيق - مثالية لأي مساحة.

    إكتشف كلّ المميزات

    مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000 مراوح طاولة

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    مـصمم للهدوء. مصنوع للقوة.

    تبريد قوي وتشغيل هادئ لراحة حقيقية.

    • تدفق هواء قوي يصل إلى 3100 متر مكعب/ساعة
    • تبريد هادئ عند 39 ديسيبل
    • 3 سرعات لراحة شخصية
    • دوران تلقائي وإمالة
    • قطر الرأس 45 سم
    تدفق هواء قوي لراحة فورية

    تدفق هواء قوي لراحة فورية

    بقدرة تبريد تصل إلى 3100 م³/ساعة و6 شفرات، توفر هذه المروحة حركة هواء قوية تقضي على الهواء الراكد، وتملأ مساحتك بهواء منعش لراحة طوال اليوم.

    تبريد هادئ لراحة بلا إزعاج

    تبريد هادئ لراحة بلا إزعاج

    تعمل بمستوى صوت هادئ 39 ديسيبل (1) - يشبه مكتبة هادئة - توفر هذه المروحة تبريداً قوياً مع الحفاظ على بيئة هادئة ومريحة، مثالية للنوم أو العمل أو القراءة.

    نسيم بعيد المدى لأقصى تبريد

    نسيم بعيد المدى لأقصى تبريد

    استمتع بتدفق هواء منعش يمتد حتى 30 متراً، مما يضمن نسيماً لطيفاً في جميع أنحاء الغرفة. سواء كنت قريباً أو بعيداً، استمتع بتبريد ثابت أينما كنت.

    3 إعدادات سرعة لتبريد شخصي

    3 إعدادات سرعة لتبريد شخصي

    خصص راحتك مع 3 إعدادات سرعة قابلة للتعديل - تتراوح من نسيم لطيف إلى تدفق هواء قوي. اضبط التبريد بسهولة ليناسب احتياجاتك بمجرد تدوير المقبـض.

    دوران وإمالة تلقائيان للوصول إلى كل ركن

    دوران وإمالة تلقائيان للوصول إلى كل ركن

    استمتع بتوزيع هواء مثالي بفضل الدوران التلقائي بزاوية 80° ورأس يميل تلقائيًا بزاوية 30°، ما يوفّر نسيمًا منعشًا يصل إلى كل أرجاء الغرفة ويضمن تغطية هوائية واسعة ومتوازنة.

    مصنوعة لتدوم - تم اختبارها بدقة للجودة

    مصنوعة لتدوم - تم اختبارها بدقة للجودة

    بخبرة تزيد عن 80 عاماً في مجال العناية بالهواء، تجري Philips أكثر من 110 اختبار جودة صارم لضمان المتانة والأداء العالي، موسماً بعد موسم - كل ذلك مدعوم بضمان لمدة عامين لراحة بالك.

    قاعدة كبيرة XL لتعزيز الثبات

    قاعدة كبيرة XL لتعزيز الثبات

    توفر القاعدة الكبيرة للغاية مزيدًا من الثبات، ما يقلل من التذبذب حتى عند السرعات العالية لتجربة تبريد أكثر أمانًا وثقة.

    مـصمم لمنزلك

    مـصمم لمنزلك

    تصميم أنيق ومتين يكمل أي ديكور داخلي - مصنوع ليدوم ومـصمم لينتمي، بقطر رأس 45 سم.

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    تعمل هذه المروحة بقدرة 45 واط فقط، وتستهلك طاقة أقل بـ 55 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي - مما يساعدك على البقاء في جو بارد مع تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف بشكل كبير.

    سهولة التركيب والتنظيف

    سهولة التركيب والتنظيف

    التجميع في خطوات قليلة فقط مع التصميم البسيط. تنظيف سهل - ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش مبللة للحفاظ على الأداء الأمثل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      اللون
      أسود
      اللون الثانوي
      رمادي
      المادة الأساسية
      معدنية
      المادة الثانوية
      بلاستيك

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      45 واط
      مستوى الصوت الأدنى
      39 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      46 ديسيبل (A)

    • الأداء

      تدفق هواء المروحة
      3100 م³/ساعة

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.8 م
      التأرجح
      80 درجة
      إمالة عمودية
      30 درجة

    • الوزن والأبعاد

      قطر رأس المروحة
      45 سم
      طول المنتج
      45 سم
      عرض المنتج
      38,5 سم
      ارتفاع المنتج
      60,0 سم
      وزن المنتج
      4 كجم
      طول الحزمة
      56,0 سم
      عرض الحزمة
      27,5 سم
      ارتفاع الحزمة
      49,5 سم
      وزن الحزمة
      5,9 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      0 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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