ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BT3216/13
احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.
إعدادات طول بدقة 0.5 مم
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
نظام الرفع والتشذيب
تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.
تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.
نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30% مقارنة بآلة الحلاقة السابقة من Philips