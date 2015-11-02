BRI863/60
تقليل نمو الشعر بسهولة على المدى الطويل
تصنع آلة Lumea Essential من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تستخدم Lumea من Philips تقنية مبتكرة تستند إلى الضوء، تُعرف باسم IPL (الضوء النبضي المكثّف)، وهي مستمدّة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. قامت Philips بتكييف هذه التقنية لاستخدمها في راحة منزلك بطريقة آمنة وفعالة. تعاونت Philips عن كثب مع كبار متخصصي الأمراض الجلدية لتطوير هذه التقنية. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، أجرَت شركة Philips أبحاث استهلاك مكثّفة حول تقنية IPL بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.
تطبّق Philips Lumea نبضات خفيفة من الضوء على جذور الشعر. بالتالي، تنخفض كمية الشعر التي يولّدها الجسم تدريجيًا. يؤدي تكرار العلاج إلى الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وذات ملمس ناعم.
لقد أظهرَت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في مدة قصيرة تصل إلى أربع جلسات علاج كل أسبوعَين، فكانت النتيجة بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار جلسات العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل ما بين جلسة علاج وأخرى بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر من جديد الخاصة بك. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة
تعمل Lumea من Philips بفعالية عند استخدامها على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى الضوء، لم تثبت فعالية Lumea من Philips على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.
استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقَين ومنطقة تحت الإبطَين البكيني والبطن والذراعَين.
يطلعك جهاز استشعار لون البشرة المضمن على لون البشرة التي تتم إزالة الشعر منها في بداية كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة لمزيد من الأمان. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لهذا المنتج، فسيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.
يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.
يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.
يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.
تكتشف آلة Lumea Essential من Philips لون بشرتك وتنصحك بالإعداد المناسب لطاقة الضوء
نافذة أوسع مع تصميم محسّن لعلاج أسرع ورؤية أفضل*
لطيف على بشرتك.
تتضمّن آلة Lumea Essential من Philips هذه حقيبة لتخزين سهل.
مناطق الاستخدام
إعدادات قابلة للضبط والأمان
وضع الاستخدام
الطاقة
المواصفات الفنية
الخدمة
العناصر المضمنة
وقت الاستخدام
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