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StraightCare Essential

جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

BHS376/03
1 الجوائز
  • شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم
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    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    BHS376/03
    1 الجوائز

    شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل straighteners

      شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

      • تقنية ThermoProtect
      • لوحان مع طبقة من الكيراتين
      • 6 إعدادات حرارة
      تقنية ThermoProtect

      تقنية ThermoProtect

      تقوم تقنية ThermoProtect بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللوحَين، لتفادي الإحماء المفرط ولحماية شعرك.

      6 إعدادات لدرجة الحرارة لتحكّم أفضل

      6 إعدادات لدرجة الحرارة لتحكّم أفضل

      إعدادات درجة حرارة يمكن ضبطها لتحكّم أفضل. يمكن استخدام درجات الحرارة المنخفضة لوضع اللمسات الأخيرة في اللحظة الأخيرة ولتسريح لطيف. أما درجات الحرارة المرتفعة فتساعدك في الحصول على نتائج تدوم طويلاً.

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      يتميّز جهاز التسريح بوظيفة إيقاف تشغيل تلقائي للاستخدام الآمن. يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

      لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة في شعرك لتسريح سريع وسهل.

      نطاق درجة الحرارة من 160 ولغاية 230 درجة مئوية

      اختر من نطاق درجة الحرارة الذي يتراوح بين 160 ولغاية 230 درجة مئوية، لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

      لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

      يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

      وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

      يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        درجة حرارة التسريح
        160 درجة مئوية - 230 درجة مئوية
        نوع التحكّم بالحرارة
        ريوستات يمكن تدويره
        فولتية
        110-240  فولت
        ألواح طويلة
        28‏X‏100 مم
        وقت الإحماء
        30 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • الميزات

        ألواح مادية
        لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        قفل اللوح
        نعم
        ضوء جهوزية الاستخدام
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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