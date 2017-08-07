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  • انقري فوق التسريحة التي تريدينها انقري فوق التسريحة التي تريدينها انقري فوق التسريحة التي تريدينها

    StyleCare لتسريحات متنوعة

    BHH811/03

    انقري فوق التسريحة التي تريدينها

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 10 تسريحات بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StyleCare لتسريحات متنوعة

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    انقري فوق التسريحة التي تريدينها

    أكثر من 10 إطلالات مع دليل للتسريحات

    • أكثر من 10 تسريحات بجهاز متكامل
    • 5 ملحقات
    • دليل التسريحات
    • تقنية OneClick
    جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

    جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

    لوحا تمليس بحجم 80 مم لنتائج ناعمة مثالية.

    جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

    جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

    جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات مشدودة أو منسدلة.

    دليل تسريحات و3 ملحقات مفيدة للحصول على أكثر من 10 تسريحات

    دليل تسريحات و3 ملحقات مفيدة للحصول على أكثر من 10 تسريحات

    تم توفير دليل تسريح لابتكار أكثر من 10 تسريحات ورباطَين مطاطيَين لتسريحة شعر سهلة ودبوس لسحب الشعر لتتألقي بتسريحة رائعة.

    تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

    تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

    لم يكن تبديل الملحقات يومًا بهذه السهولة والسرعة بفضل تصميم مسرّح الشعر بتقنية OneClick المتعدد الوظائف. ما عليك سوى النقر فوق الزر ودفعه مع الإمساك بالطرف البارد لتحريره.

    درجة سخونة احترافية وعالية لنتائج رائعة

    درجة سخونة احترافية وعالية لنتائج رائعة

    تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

    طبقة حماية من السيراميك

    طبقة حماية من السيراميك

    تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

    رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

    رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

    صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

    المواصفات التقنية

    • ملحقات

      جهاز تجعيد الشعر
      نعم
      جهاز تمليس الشعر
      نعم

    • الملحقات

      رباط مطاطي
      2
      دبوس لسحب الشعر
      نعم
      دليل التسريحات
      مع 10 تسريحة سهلة

    • المواصفات الفنية

      فولتية
      240-110 فولت
      نوع المسخّن
      PTC
      حجم لوح التسخين
      جهاز تجعيد بحجم 90 مم
      طول السلك
      1.8 متر
      درجة حرارة التسريح
      ما يصل إلى 210 درجات مئوية
      وقت الإحماء
      60  ثانية

    • الميزات

      رأس بارد
      نعم
      سلك دوّار
      نعم
      قطر البرميل
      25  ملليمترًا
      طلاء القطع الساخنة
      سيراميك
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      تقنية OneClick لتحرير الملحقات
      نعم
      حجم جهاز تمليس الشعر
      30‏x‏80 مم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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