حجم صغير للتجفيف اليومي
يتّسع مجفف الشعر هذا في حقيبة يدك بطريقة مثالية، لتتمكني من الحصول على قوة التجفيف والمظهر الذي تريدينه أينما ذهبت إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حجم صغير للتجفيف اليومي
يتّسع مجفف الشعر هذا في حقيبة يدك بطريقة مثالية، لتتمكني من الحصول على قوة التجفيف والمظهر الذي تريدينه أينما ذهبت إكتشف كلّ المميزات
سلك بطول 1,8م.
يولّد EssentialCare Compact من Philips مستوى دفق الهواء المناسب ويولّد قوة تجفيف لطيفة لنتائج مذهلة كل يوم.
يتميّز مجفف الشعر هذا بتصميم عصري وذكي، وهو خفيف الوزن وسهل الاستخدام وصغير الحجم في الوقت نفسه بحيث يتّسع تقريبًا في أي مكان.
يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.
يقدّم مجفف الشعر إعدادَي سرعة/حرارة محددَين مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
الميزات
الخدمة
المواصفات التقنية
الوزن والمقاييس