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  • نظام واحد. قوي ومريح. نظام واحد. قوي ومريح. نظام واحد. قوي ومريح.

    حلول الكيّ المتكاملة جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500

    AIS8530/26

    نظام واحد. قوي ومريح.

    يمنحك جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 من فيليبس تجربة متكاملة لتبدو في أفضل إطلالة. يجمع هذا الجهاز بين قوة الكيّ وسهولة الكي بالبخار في حل واحد عملي يوفّر أداءً عاليًا وراحة استخدام استثنائية.

    إكتشف كلّ المميزات

    حلول الكيّ المتكاملة جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500

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    مراجعة كل نظام الكيّ المتكامل

    نظام واحد. قوي ومريح.

    تنوع أكبر، أداء أفضل، وراحة أكثر**

    • لوح متعدد الزوايا مضمّن
    • تقنية OptimalTEMP
    • قاعدة قابلة للفصل وسهلة الحمل
    • تقنية التسخين المزدوج
    • إزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*
    لوح كي مدمج قابل للتعديل بزوايا متعددة

    لوح كي مدمج قابل للتعديل بزوايا متعددة

    يمكن ضبط لوح الكي المتعدد الزوايا على أي وضعية لتجربة مريحة. الوضع الأفقي لكي الأقمشة الأكثر صعوبة، والوضع العمودي لكيّ الملابس الرقيقة بالبخار.

    تقنية التسخين المزدوج لأداء أفضل**

    تقنية التسخين المزدوج لأداء أفضل**

    توفر تقنية التسخين المزدوج اختراقًا قويًا للبخار لإزالة التجاعيد بأداء أفضل من أداة الكي البخارية العادية**، لتبدو ملابسك في أفضل حالاتها دائمًا.

    تقنية OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحروق على جميع الأقمشة القابلة للكي

    تقنية OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحروق على جميع الأقمشة القابلة للكي

    تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على الأقمشة القابلة للكي، لذا يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة من الجينز إلى الحرير دون أي مشاكل.

    قاعدة قابلة للفك للاستخدام المرن في أنحاء المنزل

    قاعدة قابلة للفك للاستخدام المرن في أنحاء المنزل

    القاعدة قابلة للفك والحمل والتنقّل لجميع احتياجات منزلك: من تبخير المفروشات والستائر إلى تعقيم الأثاث والأسرّة. ما عليك سوى فصلها مع رأس أداة الكي واصطحابهما معك.

    الرأس iron+ المريح يجعل الكي خفيفًا بشكل ممتع

    الرأس iron+ المريح يجعل الكي خفيفًا بشكل ممتع

    يأتي جهاز الكيّ هذا بنصف وزن أداة الكي البخارية العادية***، ويضمن لك رأس iron+ المريح أن تتمكن من إزالة التجاعيد من الملابس بكل سهولة.

    يقضي على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* للحفاظ على انتعاش الملابس

    يقضي على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* للحفاظ على انتعاش الملابس

    يقضي البخار الساخن المستمر على ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا وعث الغبار* ويزيل الروائح للحفاظ على نضارة الملابس.

    خطاف علوي قابل للطيّ لتعليق الملابس بسهولة

    خطاف علوي قابل للطيّ لتعليق الملابس بسهولة

    يدعم الخطاف العلوي بشكل مريح العلّاقة عند كي الملابس عموديًا أو عند التخزين.

    عجلات مضمّنة لعملية نقل سهلة

    عجلات مضمّنة لعملية نقل سهلة

    تساعدك العجلات المدمجة بشكل مريح على نقل الجهاز بسهولة وسرعة إلى أي مكان تحتاجه.

    أداء بخار طويل الأمد دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية

    أداء بخار طويل الأمد دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية

    لا حاجة لإزالة الترسبات الكلسية بفضل التصميم الفريد للمحركات المزدوجة. تضمن هذه التقنية أداءً طويل الأمد دون الحاجة لإزالة الترسبات.

    خزان مياه كبير بسعة 1,2 لتر لإزالة التجاعيد من المزيد من الملابس بدفعة واحدة

    خزان مياه كبير بسعة 1,2 لتر لإزالة التجاعيد من المزيد من الملابس بدفعة واحدة

    بفضل خزان المياه الكبير القابل للفكّ بسعة أكبر بثلاث مرات**، ستتمكن من إزالة التجاعيد من المزيد من الملابس بدفعة واحدة.

    تسخين سريع في وقت قصير: 90 ثانية

    تسخين سريع في وقت قصير: 90 ثانية

    تسخين سريع في 90 ثانية فقط، مثالي للمسات الأخيرة في اللحظات الأخيرة.

    المواصفات التقنية

    • الحجم والوزن

      أبعاد العلبة
      40*60,5*60 سم
      طول سلك الطاقة
      1.5 م
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      15.7 كجم
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول) ممتد بالكامل
      49,5 × 50,5 × 155 سم
      وزن أداة الكي
      0.74 كجم
      الوزن الاجمالي للمنتج
      11.9 كجم
      أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × الطول) حال التخزين
      49,5 × 50,5 × 121 سم
      أبعاد قاعدة أداة الكي
      196 سم2
      أبعاد لوح الكيّ (العرض × الارتفاع × الطول)
      36 × 83 × 3 سم

    • التقنية

      تقنية OptimalTEMP
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      قاعدة أداة الكي
      سيراميك

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      لا

    • ضمان

      ضمان عام
      سنتان

    • سهل الاستخدام

      لوح متعدد الزوايا مضمّن
      طرف مدبّب
      وقت إحماء سريع
      90 ثانية
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      قاعدة أداة الكي
      قاعدة متعددة الأوضاع: يسار، يمين وأعلى لوح الكي
      الزوايا المحتملة في اللوح
      لوح الكيّ القابل للضبط والمتعدد الزوايا
      عجلات مضمّنة
      نعم
      رأس +Iron
      رأس +Iron بطرف مدبب

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000 واط
      خزان المياه
      1,2 لتر، قابل للفصل
      الفولتية
      220-240 فولت
      بلد الإنتاج
      الصين
      معدل البخار
      90 جم/دقيقة
      بخار كثيف
      لا
      إعدادات البخار
      إعدادان للبخار (عادي، أقصى)
      مشغّل البخار
      نعم، بخار عند الطلب
      ضغط بوحدة البار
      ضغط المضخة الأقصى 6 بار

    • التصميم

      اللون
      أزرق داكن / ذهبي

    • التحكم في إزالة الترسبات الكلسية

      معالجة الكلس
      لا حاجة لإزالة الترسبات

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