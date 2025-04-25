ميزة سلامة مضمَّنة للتبريد من دون قلق

تم تصميم هذه المروحة مع مراعاة معايير السلامة، حيث تحتوي على فاصمة حرارية، وقابس معتمد، ومتوافقة مع معاير RoHS. تقوم الفاصمة الحرارية بفصل الطاقة عند زيادة درجة حرارة المحرك، بينما يضمن القابس المعتمد التشغيل الآمن. كما تحد تقنية RoHS من المواد الخطرة، ما يجعل هذه المروحة خيارًا أكثر أمانًا لك وللبيئة.