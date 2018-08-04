AC6608/90
هواء صحي أكثر، على الدوام
تم تجهيزه بنظام Vitashield IPS وتصميم الديناميكية الهوائية من TwinForce وتكنولوجيا من الدرجة الأولى للاستشعار الرقمي لجودة الهواء في الوقت الحقيقي من Aerasense، ليقدم بذلك فعالية تنقية عالية ضد التلوث والمواد المسببة للحساسية الشائعة. المركّبات العضوية المتطايرة والروائح.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يخفف المنتج سرعة المروحة ومستوى الضجيج في الوضع الصامت لتوفير نوم مريح لك ليلاً، ويمكن إطفاء أضواء المنتج بحسب رغبتك.
بفضل تقنية Aerasense المتقدّمة، يتم احتساب فترة استخدام الفلتر بدقّة استنادًا إلى مستوى التلوث داخل المنزل، وتدفق الهواء ووقت التشغيل. وبفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين الوقت لاستبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة، يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التشغيل غير الفعّال. وبالتالي، تكون مطمئنًا لتوفر هواء صحي على الدوام.
يقدّم مؤشر PM2.5 الرقميّ وحلقة الخطوات الأربع الملوّنة معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء في الداخل.
تصميم بسيط لتنشيط الوضع التلقائي بسهولة
وظيفة قفل الأطفال سهلة الاستخدام
تم تصميم فلتر NanoProtect HEPA لتنقية هواء فائقة وفعّالة ولفترة استهلاك طويلة في مقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء. ويزيل الفلتر الرفيع جدًا الجسيمات بحجم 0,3 ميكرون بنسبة 99,97%*، ومنها المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات.
تزيل تقنية VitaShield التي تمت ترقيتها جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا بفعالية* (أصغر بمئة مرة من الحد الأقصى PM2.5)، ومنها المواد المسببة للحساسية الشائعة والبكتيريا وبعض الفيروسات. توفر أيضًا الحماية الأكيدة من المركبات العضوية المتطايرة والروائح. يتم تعريف PM 2.5 كجسيمات غبار صغيرة يبلغ قطرها 2,5 ميكرومتر أو أقل. يمكن لـ PM 2.5 أن تتغلغل وتتمركز في قلب الرئتين مما يؤدي إلى مشاكل صحية.
AeraSense عبارة عن مستشعر محترف يحدد بدقة الجسيمات الصغيرة التي يقلّ حجمها عن PM2.5 (بما فيها المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء داخل المنزل). ومن ثم يعالج هذه المعلومات للتأكد من أنّ إعدادات جهاز تنقية الهواء هي بالمستوى المثالي في ظل ظروف الهواء الحالية، ولضمان تعيين الإعدادات المناسبة طوال الوقت. ومن ثم يقدّم لك معلومات حول جودة الهواء في الداخل في الوقت الحقيقي من خلال إظهار مستوى PM2.5.
تقدّم لك الإعدادات الأربعة خيارات متعددة لسرعة المروحة.
تتوفر 3 خيارات لإعدادات إطفاء/إضاءة الأضواء لتناسب متطلباتك.
يكمن أساس تصميم TwinForce الانسيابي في دقّة تصميم المروحة المزدوجة وانحناء النفق الانسيابي المحسّن. فهاتان الميزتان تُضافان إلى هندسة مدخل الهواء المزدوج لتعزيز تدفق الهواء ولتقديم معدل تسليم فائق للهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ657 مترًا مكعبًا/الساعة*
بلد المنشأ
المواصفات التقنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
استبدال
الاستدامة
الأداء
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