وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل
تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل
تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل
تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل
تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمه مع نظام تنقية نشط ومتعدد المراحل، لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر بحجم صغير جدًا يصل إلى 0,3 ميكرون، وهو حجم مسببات الحساسية والجسيمات والبكتيريا والفيروسات الأكثر شيوعًا والمنقولة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يزيل الرذاذات بما في ذلك تلك التي قد تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات في الهواء*، للحرص على أنك تتنفس هواءً نقيًا على الدوام.
بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.
تحكّم بجهاز تنقية الهواء من أي مكان بفضل التطبيق المتصّل. يمكنك تشغيل جهاز تنقية الهواء أو تغيير سرعة المروحة أو لاطلاع على فترة استخدام الفلتر من خلال تطبيق Air Matters.
يتميّز هذا المنتج بثلاثة إعدادات تنقية تلقائية: وضع Pollution الأساسي، ووضع Allergen الحساس جدًا، ووضع bacteria and virus القوي جدًا. يمكنك اختيار الوضع المفضّل لديك لتنقية الهواء بطريقة مثالية ومخصصة.
يتميّز جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips بتقنية استشعار وتنقية متطورة، وقد أثبت قدرته على تقليص المواد الملوّثة ومسببات الحساسية والروائح والغازات الضارة، وبعض أنواع البكتيريا حتى. يقوم كل من الفلتر الأولي وفلتر HEPA الأصلي بإزالة الجسيمات، أما فلتر الكربون النشط فيقلّص الغازات والروائح.
تُظهر لك تقنية AeraSense مؤشر PM 2.5 في الوقت الحقيقي عبر شاشة رقمية وحلقة ضوئية على لوحة المعلومات الخاصة بجهاز تنقية الهواء. تُظهر الشاشة الرقمية مؤشر جودة الهواء داخل المنزل. أما الحلقة الضوئية فتوفّر إشارة بصرية إضافية، تتراوح ألوانها من الأزرق (جودة هواء جيدة) إلى الأحمر (جودة هواء سيّئة).
استخدم التطبيق لتفقّد جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج؛ إذ يزوّد جهاز تنقية الهواء التطبيق ببيانات مستمرة حول جودة الهواء داخل المنزل. ثم يتم جمعها مع بيانات حول تلوث الهواء وغبار الطلع في الخارج، لمنحك صورة شاملة عن جودة الهواء.
بالاستناد إلى مستويات جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج، يقدّم لك التطبيق نصائح تساعدك في إدارة جودة الهواء.
إن وضع Allergen في جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips مثالي للأشخاص الذين يعانون حساسية شديدة من مسببات الحساسية. يأتي هذا الوضع مزوّدًا ببرنامج تنبيه دائم وفريد، يكشف عن احتمال وجود مسببات الحساسية ويتفاعل معها، ويشغّل تلقائيًا تدفق الهواء لتقليص التعرّض لمسببات الحساسية على الفور.
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الميزات
التصميم واللون الخارجي
المواصفات التقنية
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