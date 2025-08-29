العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
65PUT7390/56
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
يقدّم تلفزيون Google TV بدقة 4K السلس من Philips باستمرار صورًا مذهلة ونابضة بالحياة، سواء أكنت تشاهد فيلمًا اليوم أم تشاهد الأحداث الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.
تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
تعمل تقنية Dolby Audio بذكاء لتحسين الصوت لمعدات التلفزيون، لتتمكّن من اختبار جودة صوت أفضل من كل المحتويات التي تحبّها، سواء أكنت تستمع إلى إذاعة أم بث صوت أم تنزيل. استمتع بصوت أفضل للأفلام والموسيقى وبرامج البث.
هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.
