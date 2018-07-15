مصطلحات البحث

AR
EN
1

6700 series

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

65PUT6703/56
  • رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV
    -{discount-value}

    6700 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    65PUT6703/56

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6700 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6700 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Ambilight

      رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

      مع Ambilight من 3 جوانب ونظام Saphi

      • 164 سم (65 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • رباعي النواة
      • DVB-T/T2
      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

      دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

      دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

      مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.

      إطار رفيع جدًا مع حافة وحامل بلون الألومنيوم.

      يبرز التصميم الأوروبي الحديث في الحاملَين المعدنيَين العائمَين من الألومنيوم مع تشطيبات باللون الفضي الداكن تتماشى مع الحافة الرفيعة جدًا.

      Pixel Precise Ultra HD. صور سلسة بعمق استثنائي.

      يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.

      SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube، وغيرها.

      جهير عميق وحوار واضح جدًا.

      تحسّن تقنية DTS HD معالجة الصوت عبر الحفاظ على محتوى الصوت الأصلي للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت مع حوار واضح جدًا.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        تحسين الصورة
        • خفت مصغّر
        • 1100 بكسل لكل بوصة
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Ultra Resolution
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • MultiRoom لبث المحتوى من جهاز عميل
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        Pause TV
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • صوت واضح
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        3
        ميزات HDMI
        • قناة إرجاع الصوت
        • 4K
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        • نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        • الهوائي IEC75

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        185  ملليمترًا
        وزن المنتج
        24,45  كلغ
        تعيين العرض
        1462,3  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1462.3  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        995  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1600  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        852,3  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        32.0  كلغ
        تعيين العمق
        87,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        884.1  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        295.7  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        25.1  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.