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65OLED935/56
صورة مذهلة. صوت سينمائي.
شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا.
محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
صوت من توقيع Bowers & Wilkins
Ambilight من 4 جوانب
164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
تصميم مكبر صوت حصري من توقيع مهندسي الصوت الأسطوريين Bowers & Wilkins، لتزويدك بأداء استثنائي وشبيه بالواقع. تتميّز مكبرات الصوت بأنها توجّه الصوت إلى الأعلى، وتسمح لك بالاستفادة من Dolby Atmos إلى أقصى حد. يحافظ التويتر المركزي على نقاوة الحوار بغض النظر عن مستوى الدراما.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
حجم الذاكرة (Flash) : 16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.