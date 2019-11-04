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65OLED804/56
4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة.
تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)
HDR 10+/ WCG 99%
محرك P5 Pro Perfect Picture
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.
ارتقِ بالتجربة البصرية إلى مستوى جديد بفضل محرك P5 Pro Perfect Picture من Philips مع معالج جودة الصور من الجيل الجديد كليًا. شاهد المحتويات على أجهزة تلفزيون OLED التي نقدّمها بأدق تدرجات اللون الأسود، وبألوان زاهية، وبألوان البشرة الطبيعية الأكثر واقعية، وبحركة سلسة إلى حد مذهل. أصبح بإمكانك الآن رؤية أدق التفاصيل مع تأثير عمق أكبر، وأداء صور واضح وأدق في الوقت نفسه. ينقلك تلفزيون OLED من Philips الذي نقدّمه إلى عصر جديد من الواقعية في جودة الصور.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.