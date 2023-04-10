العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.
يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.
يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات
مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.
يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مهما كان ما تشاهده. مهما كان ما تشغله.
يقربك تلفزيون OLED بسعره المقبول من كل ما تحبه. تساهم الصورة النابضة بالحياة، وصوت Dolby Atmos، والهالة الغامرة لـ Ambilight في تعزيز مستوى الإثارة وكأنك تشاهد السينما لكل عرض وفلم ولعبة. وكل ذلك من راحة بيتك. إكتشف كلّ المميزات
تُعد تلفزيونات Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED خلف الشاشة التي تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، فتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع برامجك وأفلامك وألعابك المفضلة.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
ستحصل على صوت تلفزيون رائع وواضح بعد شراء المنتج مباشرة. إذا أردت المزيد، فسيتيح لك نظام الصوت المنزلي اللاسلكي من Philips المزوّد بتقنية DTS Play-Fi الاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
العب بدون قيود، ودع واقعية OLED المذهلة تغمرك! يتميز تلفزيون HDMI 2.1 بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 120 هرتز، ومدة تأخر منخفضة للغاية، فيوفر أفضل أداء من معدات الألعاب من الجيل التالي مع تشغيل ألعاب سلس وسريع، وحركة طبيعية سلسة للغاية. هذا ويضيف وضع الألعاب مع Ambilight إثارة أكبر.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة
تلفزيون Android
المعالجة
ميزات Smart TV
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
تطبيقات الوسائط المتعددة
الأبعاد
الملحقات
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.