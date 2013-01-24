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Signage Solutions شاشة C-Line

65BDL8051C/00
  • شاشة تفاعلية للاجتماعات شاشة تفاعلية للاجتماعات شاشة تفاعلية للاجتماعات
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    Signage Solutions شاشة C-Line

    65BDL8051C/00

    شاشة تفاعلية للاجتماعات

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة C-Line

    شاشة تفاعلية للاجتماعات

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.

    شاشة تفاعلية للاجتماعات

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة C-Line

    شاشة تفاعلية للاجتماعات

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.

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      شاشة تفاعلية للاجتماعات

      تقنية اللمس المتعدد السعوية المتطورة

      • 65 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • 450 شمعة/متر مربع
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

      يمكنك عرض أربعة محتويات على شاشة واحدة. استخدم شبكة Wi-Fi المتوفرة حاليًا لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهازَي دونجل HDMI المضمّنَين للإرسال مباشرة إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

      تقنية اللمس السعوية HID مع ميزة التوصيل والتشغيل USB

      تمنحك تقنية اللمس السعوية مظهرًا متطورًا بفضل الزجاج من الحافة إلى الحافة مع إطار خارجي بعرض يبلغ 1,5 مم فقط! استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية، وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة.

      مشغّلة بواسطة نظام Windows 10

      معالج Core i7 فعال مع nVidia GPU. يمكن تشغيل كل تطبيقات المفضّلة مثل Zoom وSkype (مضمّن) وMS Teams وMS Office (غير مضمّن)

      وضع لوح المعلومات مضمن

      شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

      مؤتمرات فيديو سريعة وسهلة

      يمكنك إجراء مكالمات الفيديو الفردية أو الجماعية بسهولة أكبر من أي وقت مضى، بفضل برنامج مؤتمرات الفيديو الجاهز للاستخدام. ما عليك سوى استخدام الكاميرا الخاصة بك أو إضافة حزمة Logitech Meetup الاختيارية للحصول على حل ConferenceCam متكامل.

      تصديق Crestron Connected

      قم بتوصيل شاشة Philips الاحترافية هذه بشبكة Crestron لتحكّم كامل عن بُعد عبر الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يمكنك تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وجدولة المحتويات وإدارة الإعدادات وتوصيل الأجهزة الخارجية بسهولة. يوفر Crestron Connected®‎ حلاً سريعًا وموثوقًا به وآمنًا على مستوى المؤسسات، للتحكّم بالنظام.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        64,5  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        163,83  سم
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1300:1
        معدل التباين الديناميكي
        500000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        9  ملي ث
        دقة البكسل
        0,372 (أفقي) x‏ 0,372 (عمودي) مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • مسح تدريجي
        نظام التشغيل
        Android 9

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • MHL 2.0 ‏(عدد 4)
        • USB-C
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 3.0 ‏(عدد 2)
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • بطاقة SD صغيرة
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1440‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1440 ‏× 900،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
        • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
        • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
        • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
        • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
        • 848‏ × 480، 60 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 640‏ × 350، 70 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 4K ‏x ‏2K، ‏50، 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        تنسيقات UHD
        3840 ‏× 2160،‏ 24، 25‏، 30‏، 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1485,1  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        860,10  ملليمترًا
        تعيين العمق
        86,2 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 97,4 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        58,47  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        33,86  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,39 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 3,83 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        1,50 مم (متساوٍ)
        وزن المنتج (لِبرة)
        104,34  رطل
        وزن المنتج
        47,33  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        400 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
        دعامة الإدخال الذكي
        6xM4L6‏ (300 مم x‏ 150 مم)

      • الراحة

        الوضعية
        أفقي
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • RS232
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        نظام توفير استهلاك الطاقة DPMS
        نعم

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        190  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        320 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80% (عند التشغيل)، 5~ 95% (عند التخزين)  %
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x‏ 20 واط RMS

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        • كبل RS232
        الملحقات المضمّنة
        • شعار Philips ‏(x1)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232 ‏(1,8 م)
        • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
        • كبل DVI - I ‏(1,8 م) (عدد 1)
        • كبل HDMI‏ (3 م)
        • جهاز إرسال HDMI (عدد 1)
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        • برغي M2 (عدد 2)
        • برغي M3 (عدد 2)
        • كبل الطاقة (عدد 3)
        • قلم لمس (عدد 2)
        • كبل للتحويل من USBA إلى B ‏(3 م)
        • غطاء USB

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • ASF
        • AVI
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • DAT

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • وحدة الاتصال
        • EMF
        • EPA
        • FCC، الفئة أ
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • مشغّل داخلي

        CPU
        MTK5680
        التخزين
        eMMc سعة 32 جيجابايت
        GPU
        ذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت
        بطاقة Micro SD
        دعم لـ 1 تيرابايت

      • التفاعل بتقنية اللمس المتعدد

        نقاط اللمس
        10 نقاط لمس متزامنة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل RS232

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