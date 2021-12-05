الفرق واضح. تلفزيون OLED+‎ من Philips مع HDR.

يتميّز تلفزيون OLED+‎ من Philips بدقة 4K UHD، وهو يتوافق مع كل تنسيقات HDR الأساسية. سواء أكان مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة على الإطلاق، سيكون كل مشهد مليئًا بتفاصيل غنية. إذا كنت تشاهد التلفزيون أو تشغّل الألعاب في غرفة بإضاءة ساطعة، سيضبط التلفزيون الصورة بشكل تلقائي لتحافظ على مظهرها الرائع.