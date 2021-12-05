رائع من حيث الصورة والصوت.
تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رائع من حيث الصورة والصوت.
تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات
رائع من حيث الصورة والصوت.
تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رائع من حيث الصورة والصوت.
تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات
اسمع صوت مطاردة السيارات والهمسات والموسيقى. يقدّم لك صوت Bowers & Wilkins الحصري أداءً شبيهًا بالواقع لكل المحتويات التي تشاهدها. أما التصميم المميّز الذي يضع التويتر في الجهة العلوية فيحافظ على الحوار خالٍ من الشوائب. كذلك، تسمح لك مكبرات الصوت التي توجّه الصوت إلى الأعلى بالاستفادة إلى أقصى حد من نظام Dolby Atmos الغامر.
مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يوفر المعالج المزدوج مع ميزة الذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أن بإمكانك الدخول إليها. تعالج خوارزمية التعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تباين وتفاصيل شبيهة بالواقع ولون غني وحركة سلسة.
يتميّز تلفزيون OLED+ من Philips بدقة 4K UHD، وهو يتوافق مع كل تنسيقات HDR الأساسية. سواء أكان مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة على الإطلاق، سيكون كل مشهد مليئًا بتفاصيل غنية. إذا كنت تشاهد التلفزيون أو تشغّل الألعاب في غرفة بإضاءة ساطعة، سيضبط التلفزيون الصورة بشكل تلقائي لتحافظ على مظهرها الرائع.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده وتلعبه سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي. مثالي لكل فيلم وبرنامج ولعبة.
تشكّل المواد المتميّزة كل الفرق في تلفزيون OLED+ هذا. تتميّز شبكة مكبر الصوت الصغيرة جدًا بقماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج الصوف والذي يسمح باختراق الصوت، ليتدفق الصوت بحرية في أرجاء الغرفة. أما جهاز التحكّم عن بُعد مع الإضاءة الخلفية فيتميّز بجلد Muirhead مستصدَر بطريقة مسؤولة.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
يسمح لك تلفزيون OLED+ من Philips بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الألعاب من الجيل التالي. فعند تشغيل وحدة التحكّم بالألعاب، يدخل التلفزيون تلقائيًا في وضع ألعاب خاص، لضمان لعبة سريعة وعالية الاستجابة ورسوميات سلسة جدًا. استمتع بالأجواء الشيّقة في غرفتك بفضل وضع الألعاب مع Ambilight.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الفيلم أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الصوت
الأبعاد
الملحقات
الطاقة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.