تصميم متميز. من الحامل إلى جهاز التحكم عن بُعد.

يبدو كل شبر من هذا التلفزيون متميزًا. الإطار المعدني الرفيع للغاية وجهاز التحكم عن بُعد الناعم والمكسو بالجلد غير المالس مع مفاتيح بإضاءة خلفية أو الأقدام المعدنية الثنائية الألوان والقابلة للقلب والتي يمكن تثبيتها بالتلفزيون بطريقتين، حسب اللون الذي تفضّله.