ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
55OLED805/56
أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة.
تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)
صوت سينمائي من Dolby Atmos
P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
تلفزيون Android
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون. أصبح بإمكانك الآن استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي الخاص بك من Philips عبر الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغِّل التلفزيون وغيِّر القناة وبدِّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.
يتيح لك تلفزيون Android من Philips مع مساعد Google Assistant التحكّم بالتلفزيون والمزيد غير ذلك بواسطة صوتك. هل تريد العثور على المحتويات والتطبيقات أو تشغيل الألعاب أو الحصول على الأجوبة على شاشتك؟ ما عليك سوى طلب ذلك. يمكنك حتى التحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant.
حجم الذاكرة (Flash) : 16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.