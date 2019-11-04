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OLED 8 series4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

55OLED804/56

4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة.

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مع Ambilight‏ من 3 جوانب

4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

  • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)

  • HDR 10+/ WCG 99%

  • محرك P5 Pro Perfect Picture

متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

بفضل تلفزيون Philips مزوّد بميزة HDR10+‎، تصبح جودة الصور غامرة وأكثر واقعية بعد. فتمكّن بيانات التعريف الديناميكية التلفزيون من ضبط مستويات السطوع من إطار إلى آخر. ستبدو الألوان حقيقية، بدءًا من صور السماء المشمسة ووصولاً إلى المعابد المضاءة بالشموع، مع الحفاظ على التفاصيل الأصلية وتوفير مستوى تباين مثالي.

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  4. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  5. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  6. ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.