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OLED 8 series

رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

55OLED803/56
  • رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android
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    OLED 8 series رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

    55OLED803/56

    رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

    استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    OLED 8 series رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

    رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

    استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

    استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    OLED 8 series رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

    رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

    استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات

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      رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

      مع Ambilight‏ من 3 جوانب

      • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)
      • ‎4100 Picture Performance Index
      • WCG 99% بفضل HDR perfect
      • محرك P5 Perfect Picture
      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

      تلفزيون OLED بدقة 4K UHD. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      تلفزيون OLED بدقة 4K UHD. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.

      HDR Perfect. ألوان وعمق وأبعاد سينمائية بالفعل

      HDR Perfect. ألوان وعمق وأبعاد سينمائية بالفعل

      توفر High Dynamic Range Perfect تجربة حسية لالتقاط المحتوى الأصلي بالقدر نفسه من الغنى والحيوية. استمتع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين مثالي وألوان زاهية تمامًا كما أراد المخرج.

      مساعد Google مضمّن. المحتوى والمزيد غير ذلك في متناول يديك.

      مساعد Google مضمّن. المحتوى والمزيد غير ذلك في متناول يديك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      اعتماد UHD Premium. متّع نظرك.

      يضمن لك اعتماد Ultra HD Premium على تلفزيون OLED من Philips الحصول على صورة بدقة 4K UHD تنبض بالحياة للمحتوى الذي تحبه. سيدهشك المستوى الأعلى من السطوع والتباين والمجموعة الأوسع من الألوان التي تُظهر الملايين من التدرجات السلسة. سينبض محتوى HDR الذي تشاهده بالحياة مع المزيد من العمق والتفاصيل بصورة واقعية.

      أضف المزيد من المحتويات مع ذاكرة بسعة 16 جيجابايت قابلة للتوسيع.

      تقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.

      صوت DTS-HD Premium. جهير عميق وحوار واضح جدًا

      تقدّم حزمة DTS HD Premium معالجة صوتية متطورة للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت. ستستمتع بصوت غامر وجهير عميق وحوار واضح جدًا من دون أي تقلّبات أو اقتطاع أو تشويش، مع الحفاظ على نقاء المحتوى الأصلي.

      تقنية Triple Ring من Philips. أداء قوي.

      بفضل تقنية Triple Ring من Philips تكون حركة مكبر الصوت أقوى في مضخمات الصوت لدينا. وتسمح الحركة الإضافية بالحصول على صوت نابض أكثر للاستمتاع بصوت قوي حتى في تصميم التلفزيون الرفيع من Philips.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        تحسين الصورة
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • Ultra Resolution
        • Micro Dimming Perfect
        • 4100 بكسل لكل بوصة
        • HDR Perfect
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        محرك الصورة
        محرك P5 Perfect Picture

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات كمبيوتر على HDMI3/4
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android™ 7.0 ‏(Nougat)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        حجم الذاكرة (Flash)
        • 16 غيغابايت*
        • قابل للتمديد من خلال التخزين على جهاز USB
        حجم الذاكرة لتثبيت التطبيقات
        12 جيجابايت

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم
        • SimplyShare
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • TV on Demand
        • YouTube
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        • معالج توصيل الأجهزة
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع لوحة مفاتيح
        • مع صوت

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        50 واط
        تحسين الصوت
        • صوت واضح
        • الصوت الذكي
        • صوت DTS-HD Premium
        ميزات الصوت
        تقنية الحلقات الثلاثية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • نطاق مزدوج
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2 مدمج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        HDCP 2.2
        نعم، على كل HDMI

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • بطاريتان AA
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
        • كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        160  ملليمترًا
        وزن المنتج
        20.8  كلغ
        تعيين العرض
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1227.8  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        ‎300 x 300 مم
        ارتفاع العلبة
        867  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1400  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        705.6  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        26.5  كلغ
        تعيين العمق
        49.3  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        712.8  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        230.0  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        21.1  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريتان AA
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
      • كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
          • سيتم تضمين مساعد Google في تحديث البرنامج لأجهزة التلفزيون بنظام Android للعام 2018.
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