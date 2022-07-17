النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

يسمح لك النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi بالاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. استمع إلى الأفلام في المطبخ وشغّل الموسيقى في أي مكان. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.