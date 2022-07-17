Ambilight السحري. فقط من Philips

بفضل Ambilight من Philips، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون Philips المذهلة أكبر بعد! تتوهّج أضواء LED حول حافة التلفزيون وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.